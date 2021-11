HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Lufthansa nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Analyst Conor Dwyer erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen der anziehenden Geschäftsdynamik seine kurzfristigen Schätzungen für die Fluggesellschaft. Im dritten Quartal sei das operative Ergebnis (Ebitda) erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie positiv ausgefallen. Das vergleichsweise hohe Engagement in Asien könnte die Erholung aber verzögern./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

LUFTHANSA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de