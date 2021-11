Europäische Aktien handeln höher DE30 nähert sich der 16.200-Punkte-Marke RWE will bis 2030 50 Milliarden Euro für saubere Energie ausgeben Trotz eines uneinheitlichen Handels in Asien werden die Aktien in Europa am Dienstag höher gehandelt. Als einer der Gründe für die etwas bessere Stimmung wird die Situation um die Nachfolge von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender genannt. Zu den von Biden in Betracht gezogenen Optionen gehört die Gewährung einer zweiten Amtszeit für Powell oder die Ernennung von Fed-Mitglied Brainard als neue Vorsitzende. Sowohl Powell als auch Brainard werden als "Tauben" angesehen, wobei Brainard dovischere ...

