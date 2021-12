Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am drittletzten Handelstag des Jahres gemäss vorbörslichem Geschäft erneut eine höhere Eröffnung an. Der Dienstag könnte damit der fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen sein und den SMI möglicherweise erstmals überhaupt über die Marke von 12'900 Punkten bringen. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...