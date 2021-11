Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,59 US-Dollar und damit um 0,64 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,43 Prozent auf 80,13 Dollar."Kurzfristig bleibt der Ölmarkt angespannt, was die Preise unterstützen sollte", schreiben die Analysten der Commerzbank. ...

