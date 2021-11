DJ Home Depot übertrifft Erwartungen im 3. Quartal deutlich

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Baumarktkette Home Depot hat im dritten Geschäftsquartal 2021 die Erwartungen des Marktes auf ganzer Linie übertroffen. Unterm Strich verdiente die Home Depot Inc im Berichtsquartal per 31. Oktober 4,13 Milliarden oder 3,92 US-Dollar je Aktie nach 3,43 Milliarden bzw 3,18 Dollar je Anteilsschein im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das ist deutlich mehr, als Analysten im Factset-Konsens mit im Mittel 3,42 Dollar je Aktie erwartet hatten.

Der Nettoumsatz kletterte um 9,8 Prozent auf 36,82 Milliarden Dollar und übertraf den Factset-Konsens von 34,95 Milliarden Dollar damit ebenso deutlich. Auf vergleichbarer Fläche legten die Umsätze um 6,1 Prozent zu. Hier hatte die Konsensschätzung lediglich auf 2,4 Prozent Wachstum gelautet. In den USA stiegen die vergleichbaren Umsätze um 5,5 Prozent verglichen mit prognostizierten 2,3 Prozent.

November 16, 2021

