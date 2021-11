Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,54 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 81,25 Dollar.Marktbeobachter erklärten die jüngsten Preisaufschläge mit dem Stillhalten der USA in dem derzeitigen Umfeld hoher Erdölpreise. Schon seit Tagen spekulieren die Märkte, ob die US-Regierung einen Teil ihrer strategischen Rohölreserve ...

