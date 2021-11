Der dänische E-Carsharing-Anbieter GreenMobility hat für Dezember 2021 seinen Launch in Düsseldorf und Köln angekündigt. Der Start in den beiden NRW-Städten wird zunächst mit 50 bis 100 Elektroautos erfolgen, ehe die Flotten 2022 vergrößert werden sollen. Düsseldorf und Köln werden die neunte und zehnte Stadt sein, in denen GreenMobility vertreten ist. Wie groß die Flotten in den Rheinmetropolen jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...