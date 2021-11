Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Nettogewinn nach Minderheiten um rund 33 Prozent auf über 51 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Bruttomieteinnahme im Neunmonatszeitraum mit 78 Mio. Euro über der Erwartung von SRC ausgefallen. Das Unternehmen habe nun die Guidance für das Gesamtjahr erhöht und erwarte die Bruttoeinnahme in einer Range zwischen 107 und 108 Mio. Euro (zuvor: 98 bis 102 Mio. Euro). Weiter sei das Vorsteuerergebnis um 38 Prozent auf über 64 Mio. Euro geklettert. Der Cash-getriebene FFO habe mit rund 80 Mio. Euro um nahezu 10 Prozent über dem Vorjahreswert von rund 73 Mio. Euro gelegen.

Nach Darstellung der Analysten belaufe sich das Transaktionsvolumen der ersten drei Quartale auf rund 1,2 Mrd. Euro. Auf der Ankaufsseite habe das Unternehmen bisher über 1 Mrd. Euro in neue Objekte investiert, während rund 250 Mio. Euro an Objekten verkauft worden seien. Da das Analystenteam für die restlichen Wochen bis zum Jahresende von einem hohen News Flow bezüglich weiteren Transaktionen ausgehe, werde das Unternehmen die gesteckten Ziele wohl erreichen, wahrscheinlich sogar am oberen Ende der Guidance. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 22,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



