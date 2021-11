FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,19 Prozent auf 170,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,25 Prozent. In anderen Euroländern gaben die Renditen ebenfalls moderat nach.

Entscheidende Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. Inflationsdaten aus einigen Euroländern waren im Grunde bereits bekannt, verdeutlichten aber die anziehende Teuerung im Währungsraum. Wachstumszahlen für die Eurozone waren ebenfalls bereits veröffentlicht worden. Sie zeigten ein solides Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Angesichts steigender Corona-Infektionen und anhaltender Lieferprobleme im Welthandel sind Analysten für das Schlussquartal jedoch skeptischer.

Am Nachmittag stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. So werden unter anderem Umsatzdaten vom US-Einzelhandel erwartet. Sie geben Auskunft über die Stärke des privaten Konsums, der für die Wirtschaft der USA eine besonders große Rolle spielt. Beachtet werden dürften auch Produktionszahlen aus der Industrie. Der Sektor leidet auch in den USA unter Lieferengpässen./bgf/jsl/stk