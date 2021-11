FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eckert & Ziegler nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 82 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikexperte habe in den ersten neun Monaten des Jahres solide abgeschnitten, ohne groß zu überraschen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine weiterhin anspruchsvoll/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 10:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 10:40 / MEZ





ISIN: DE0005659700

