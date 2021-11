DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.680,75 +0,0% +25,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.191,00 +0,0% +25,9% Euro-Stoxx-50 4.402,32 +0,4% +23,9% Stoxx-50 3.807,13 +0,5% +22,5% DAX 16.224,61 +0,5% +18,3% FTSE 7.360,97 +0,1% +13,8% CAC 7.161,66 +0,5% +29,0% Nikkei-225 29.808,12 +0,1% +8,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,73% -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,40 80,88 +0,6% 0,52 +70,7% Brent/ICE 82,57 82,05 +0,6% 0,52 +63,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,65 1.862,86 +0,5% +9,79 -1,3% Silber (Spot) 25,23 25,12 +0,5% +0,11 -4,4% Platin (Spot) 1.101,00 1.089,38 +1,1% +11,63 +2,9% Kupfer-Future 4,40 4,40 0% 0 +24,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der lustlose Handel des Vortages könnte sich am Dienstag an der Wall Street fortsetzen. Das Wenige, das vom virtuellen Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping bekannt ist, animiert Anleger nicht zu Käufen. Anleger richten ihre Blicke stattdessen auf die anstehenden Konjunkturdaten. Neben neuen Gradmessern über die Inflationsentwicklung auf Basis der Import- und Exportpreise stehen die Einzelhandelsumsätze auf der Agenda. Die Kernfrage sei, wie Verbraucher auf die galoppierende Inflation reagierten, sagt ein Händler. Zudem werden die wichtigen Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Die Aktienmärkte haben ihren Schwung, der sie auf immer neue Rekordhöhen getrieben hat, eingebüßt. Anleger bereiteten sich auf Zinserhöhungen in den USA im kommenden Sommer vor, heißt es.

Endeavor Group steigen vorbörslich 0,6 Prozent. Das Unterhaltungsunternehmen hatte angesichts eines unerwarteten Umsatzanstiegs im zurückliegenden Quartal den Ausblick für Umsatz und bereinigtes Ergebnis angehoben.

Floor & Decor (+4,6%) profitieren davon, dass sich Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway unter anderem mit 100 Millionen an dem Unternehmen beteiligt hat.

Um 27 Prozent brechen Talkspace ein, nachdem das Gründerpaar seinen Rücktritt aus dem Board des Unternehmens angekündigt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,6% zuvor: 75,2% 16:00 Lagerbestände September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Rekordlaune an den Aktienmärkten hält an. So markierten sowohl der DAX wie auch der Euro-Stoxx-600 neue Rekordhochs. Unterstützend wirkt sich die Euro-Schwäche aus. Der Ton zwischen den USA und China wird derweil freundlicher. Damit löst US-Präsident Joe Biden das ein, was er im Wahlkampf versprochen habe, so QC Partners. Positiv wird an der Börse gewertet, dass Thyssenkrupp einen Börsengang der Elektrolyseeinheit vorantreibt. Die Aktie legt um 7,8 Prozent zu. Als besser als erwartet wird der leicht angehobene Ausblick von Vodafone (+5,7%) eingestuft. Der Spirituosenhersteller Diageo (+2,2%) hat sich neue Mittelfristziele gegeben. Dermapharm (-5,6%) reagieren empfindlich auf die gesenkte Umsatzprognose.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1371 +0,0% 1,2096 1,2071 -6,9% EUR/JPY 129,9358 +0,2% 132,4629 132,2888 +3,1% EUR/CHF 1,0540 +0,2% 1,0943 1,0946 -2,5% EUR/GBP 0,8451 -0,3% 0,8606 0,8602 -5,4% USD/JPY 114,2765 +0,1% 109,5195 109,5875 +10,6% GBP/USD 1,3454 +0,3% 1,4054 1,4032 -1,6% USD/CNH offshore 6,3874 +0,1% 6,4405 6,4509 -1,8% Bitcoin BTC/USD 60.661,26 -5,14% 49.676,26 50.025,50 +108,8%

Der Euro handelt auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2020. Die Devisenanalysten der Danske Bank sehen den Euro in den nächsten zwölf Monaten sogar bis auf 1,10 Dollar abwerten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dreigeteilt hat sich die Börsenlandschaft gezeigt. Von den US-Börsen kamen praktisch keine Impulse. Tendenziell gebremst wurde die Kauflaune von der sich wieder ausbreitenden Corona-Pandemie. Daneben bestimmte das Warten auf Nachrichten vom virtuellen Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Xi Jinping das Geschehen. Der Renminbi erreichte im Umfeld des Treffens den höchsten Stands seit 2018, was im Handel mit der Hoffnung auf nachlassende Spannungen erklärt wurde. Während es in Hongkong deutlicher nach oben ging, schloss Sydney schwächer, belastet von schwachen Daten zum Verbrauchervertrauen. Nur wenig tat sich in Schanghai, Seoul und Tokio. Der Nikkei-Index legte minimal zu und ließ sich auch vom zum Yen gestiegenen Dollar nicht inspirieren. Hier warte der Markt auf Details zum von der Regierung avisierten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft, hieß es. In Seoul berichteten Marktteilnehmer von leichten Gewinnmitnahmen nach den soliden Gewinnen der beiden Handelstage zuvor. Asiana Airlines verbilligten sich nach dem Ausweis eines Quartalsverlusts um 2,1 Prozent. In Hongkong sorgten kräftige Kursanstiege der Spielkasinobetreiber auf Macau für Unterstützung. In Tokio gehörten Mitsubishi UFJ Financial (+0,5%) zu den Gewinnern, nachdem das Finanzinstitut den Ausblick erhöht hatte. Beim Personalvermittler Recruit Holdings wurden besser als gedacht ausgefallene Geschäftszahlen nicht honoriert, der Kurs verlor 3,3 Prozent. Tokai Carbon verbilligten sich nach einem gesenkten Gewinnausblick um 1,4 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zeigen sich erneut wenig verändert. Nach einem eher ruhigen 2021 bei den Credits gehen die Strategen der Societe Generale davon aus, dass es 2022 spannender werden könnte, als sich Investoren dies wünschten. Zum einen werde sich das chinesische Wachstum wahrscheinlich stärker abschwächen als von Anlegern erwartet, und dies könnte nach Ansicht der Societe Generale nach stärkere Auswirkungen auf die europäischen Exporteure haben, als momentan in den Spreads eingepreist. Zum anderen könne der sprunghafte Anstieg der Energiepreise als ein erster Test der grünen Wende gewertet werden, weitere dürften folgen. Diese beiden Faktoren deuteten darauf hin, dass sich die Gewinnerwartungen für Emittenten von Unternehmensanleihen als zu optimistisch herausstellen könnten. Auch wenn das Bilanzmanagement defensiv sei, könnte die Verschuldung in zweiten Halbjahr 2022 aufgrund des Investitionsbedarfs ansteigen. Was die Fundamentaldaten betreffe, so befürchten die Analysten, dass "das Beste nun hinter uns liegt".

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck mit positiven Phase-III-Ergebnissen zur Bilharziose-Behandlung

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck hat bei seiner Phase-III-Studie zu dem Mittel Arpraziquantel zur Behandlung der Bilharziose bei Kindern im Alter von drei Monaten bis sechs Jahren den primären Endpunkt erreicht. "Wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen, die von dieser vernachlässigten Tropenkrankheit betroffen sind, Zugang zu einem lebensrettenden Medikament haben", sagte Peter Guenter, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Healthcare. Arpraziquantel sei auf die Bedürfnisse der schätzungsweise 50 Millionen an Bilharziose erkrankten Kinder im Vorschulalter zugeschnitten, für die es derzeit keine Therapieoption gebe.

Dekabank verzeichnet Gewinnsprung und erhöht Prognose

Die Dekabank hat in den ersten neun Monaten von einer Risikovorsorge und einem besseren Provisionsergebnis profitiert und wird für das Gesamtjahr optimistischer. "Die Wachstumsdynamik im Wertpapiergeschäft hält an, und wir haben unsere Risiken im Griff", sagte Georg Stocker, Vorstandsvorsitzender der Dekabank.

Dermapharm verbessert Marge nochmals und erhöht EBITDA-Ziel

Dermapharm ist im dritten Quartal noch stärker profitabel gewachsen als im ersten Halbjahr und hat dabei auch von der Covid-19-Impfstoffproduktion für Biontech profitiert. Für das Gesamtjahr hat der SDAX-Konzern die Prognose für den operativen Gewinn angehoben, für den Umsatz allerdings gesenkt.

Dürr will Emissionen bis 2030 um 70 Prozent senken

