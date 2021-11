Ich habe selber schon mehrere Tausend Euro am Kapitalmarkt verloren. Ich hatte zwar auch immer mal Gewinnmitnahmen bei manchen Aktien. Dennoch habe ich insgesamt deutlich mehr in den Sand gesetzt, als es mir eigentlich lieb ist.Wie ich damit umgehe? Indem ich versuche, rational an den Verlust zu geh...

