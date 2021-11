Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Cardiol Therapeutics Inc.



Unternehmen: Cardiol Therapeutics Inc.

ISIN: CA14161Y2006



Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 17,49 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



GBC AG wird eine Investoren-Telefonkonferenz mit Cardiol Therapeutics abhalten und die neuesten Entwicklungen vorstellen.



Mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots hat das Unternehmen mehr als 52,4 Millionen Dollar in bar eingenommen. Darin enthalten sind 2,4 Millionen Dollar aus dem vorzeitigen Verfallsdatum der Optionsscheine (begeben am 4. Juni 2020). Am 2. November reichte das Unternehmen einen vorläufigen Prospekt ein, und am 3. November gab das Unternehmen die Preisgestaltung bekannt. Weniger als 24 Stunden später gab Cardiol Therapeutics den Abschluss seines öffentlichen Angebots in Höhe von 50 Millionen Dollar bekannt. Dies zeigt das Interesse des amerikanischen Marktes an Cardiol Therapeutics und die Bedeutung ihrer Notierung an der NASDAQ. Der Inhaber jeder Aktie aus dem Angebot erhielt zusätzlich einen halben Optionsschein über 3,75 $ bis zum 5. November 2024.

Angesichts der höheren Kosten, die durch die Ausweitung der Rekrutierung für die LANCER-Studie in Brasilien, Mexiko und Kanada entstehen, kann das Unternehmen mit diesem neuen Mittelzufluss mit Volldampf weiterarbeiten, ohne die Forschung und Entwicklung zu beeinträchtigen.

Wie in unserem ersten Research Report (Initial Coverage Juni 2021 http:// www.more-ir.de/d/22631.pdf ) erläutert, glauben wir, dass die LANCER- Studie ihre ersten Ergebnisse im vierten Quartal 2021 oder im ersten Quartal 2022 liefern könnte. Die Einbeziehung neuer Märkte für die Patientenrekrutierung deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seinen Zeitplan einzuhalten. Wir glauben, dass das Unternehmen mit den zusätzlich eingeworbenen Mitteln auch die Zahl der Teilnehmer erhöhen kann.



Cardiol Therapeutics erhielt außerdem von Health Canada die Genehmigung für seine klinische Phase-II-Studie CardiolRxTM für 'Acute Myocarditis'. Die Genehmigung erfolgte, nachdem die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) Cardiol Therapeutics' IND-Antrag (Investigational New Drug) für den Beginn dieser Studie genehmigt hatte, wie das Unternehmen am 24. August 2021 ankündigte. Die primären Endpunkte der Studie sind die linksventrikuläre Funktion (Auswurffraktion und Längsdehnung) und das Myokardödem (extrazelluläres Volumen), die beide nachweislich die Langzeitprognose bei Patienten mit akuter Myokarditis nach 12 Wochen Doppelblindtherapie vorhersagen.



Das Wiederaufleben der COVID-19-Krise in Europa hat die erwartete Nachfrage nach den in der Entwicklung befindlichen Medikamenten erhöht. Schließlich glauben wir, dass die Kapitalerhöhung aufgrund der starken Cash-Position des Unternehmens zu einem geringeren Unternehmensrisiko geführt hat. Auf dieser Grundlage haben wir den BETA-Wert in unserem Modell reduziert, den Barmittelzufluss berücksichtigt, aber um die Verwässerung bereinigt. Die verschiedenen Effekte gleichen sich aus. Infolgedessen behalten wir unser aktuelles Rating und Kursziel bei.



Upcoming Event: GBC AG präsentiert Cardiol Therapeutics Investoren- Roundtable



Vor dem Hintergrund der oben genannten neuen Entwicklungen veranstalten wir am 24.11.2021 15.00 Uhr (UTC+1) eine Online-Investorenpräsentation. Hier wird der CEO des Unternehmens die neuesten Entwicklungen vorstellen und per Chatfunktion für Fragen zur Verfügung stehen.



Investoren und Pressevertreter können sich unter folgendem Link für den Call anmelden



https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uGcldjqxQua5TozjaPCXJA

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23094.pdf



Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 16.11.2021 (12:45 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 16.11.2021 (14:00 Uhr)

