Eine wachsende Anzahl von Streamingdiensten und zusätzliche Kosten für einzelne neue Titel haben laut der P2P-Releasegruppe Evo zu neuer Popularität von illegalen Kopien im Internet geführt. Die P2P-Release-Gruppe Evo gibt der Profitgier der Filmindustrie die Schuld an ihrer wachsenden Bekanntheit. "Vielleicht gäbe es nicht so viel Piraterie im Internet, wenn sich Studios ein bisschen mehr um den Verbraucher kümmern würden. Aber es ist ihnen egal, was zählt, ist Profit, Profit und Profit", sagte ein Mitglied von Evo dem Onlinemagazin Torrentfreak. Die fragmentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...