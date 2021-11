Wien (www.fondscheck.de) - Ninety One ernennt Nachhaltigkeits-Chefin - FondsnewsNinety One besetzt die neu geschaffene Position des Chief Sustainability Officer mit Nazmeera Moola, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde künftig für die Überwachung der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsinitiativen verantwortlich sein. Dazu würden die Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei Investments, das öffentliche Auftreten von Ninety One, der Übergang des Unternehmens hin zu Netto-Null-Emissionen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Mobilisierung dedizierter Finanzmittel für einen umfassenden Netto-Null-Übergang gehören. ...

