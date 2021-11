Citywatt hat einen Schnellladehub für die Gartencenter-Kette Dehner in Osnabrück realisiert. Er umfasst fünf DC-Säulen mit je zwei Ladepunkten und einer Leistung von bis zu 300 kW. Bis Ende 2021 sollen acht Schnelladehubs in Betrieb genommen werden. Auf dem Parkplatz der Dehner-Filiale in der Oldenburger Landstraße 1 in Osnabrück wurden fünf Alpitronic Hypercharger in der 300-kW-Version errichtet ...

