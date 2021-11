DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Talanx AG, Capital Markets Day (per Audiokonferenz) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 08:45 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress Deutschland (bis 18.11.), Berlin *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, PK zur Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj 11:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede und Podiumsdiskussion (11:35) auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, Erfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 13:00 DE/FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -7,7% gg Vm *** 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede und virtuelle Q&A bei Konferenz von Goldman Sachs 15:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf dem "Arbeitgebertag Köln" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:40 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) bei einer gemeinsamen Konferenz der Cleveland-Fed und des Office of Financial Research 22:05 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Mid-Size Bank Coalition of America *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** 22:15 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara ===

