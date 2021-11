Mainz (ots) -Im Rahmen des 3satPublikumspreises zeigt 3sat von Samstag, 20., bis Donnerstag, 25. November 2021, jeweils ab 20.15 Uhr, elf der zwölf beim 33. FernsehfilmFestival Baden-Baden nominierten Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und fordert seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf, im Internet unter www.3sat.de/publikumspreis oder per Telefon für ihren Lieblingsfilm zu stimmen. Auf dem Programm stehen Produktionen des ORF, des SRF, des ZDF und der Landesrundfunkanstalten der ARD. Die Fernsehfilme können bereits ab Samstag, 20. November 2021, direkt in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden.Unter www.3sat.de/publikumspreis oder per Telefon können die Zuschauerinnen und Zuschauer für einen oder mehrere Filme stimmen. Das Telefon und Internetvoting für alle Filme ist vom 20. November 2021, 20.00 Uhr, bis zum 26. November 2021, 14.00 Uhr, durchgehend freigeschaltet*. Die Telefonnummer steht jeweils neben den Filmen. Die Teilnahmebedingungen sind zu finden unter www.3sat.de/publikumspreis. Der 3satPublikumspreis wird im Rahmen der Preisverleihung des FernsehfilmFestivals BadenBaden am Freitag, 26. November, verkündet.Die Fernsehfilme des 3satPublikumspreises 2021 in der Übersicht:Samstag, 20. November, 20.15 UhrJackpotFernsehfilm, Deutschland 2021, SWRTelefon: 0137 - 4141-01Samstag, 20. November, 21.45 UhrWaidmannsdankFernsehfilm, Österreich/Deutschland 2020, ORF/ZDFTelefon: 0137 - 4141-02Sonntag, 21. November, 20.15Ruhe! Hier stirbt LotharFernsehfilm, Deutschland 2021, WDRTelefon: 0137 - 4141-03Sonntag, 21. November, 21.45 UhPolizeiruf 110: Bis MitternachtFernsehfilm, Deutschland 2021, BRTelefon: 0137 - 4141-04Montag, 22. November, 20.15 UhrAn seiner SeiteFernsehfilm, Deutschland 2021, ZDF/ARTETelefon: 0137 - 4141-05Montag, 22. November, 21.45 UhrDie unheimliche Leichtigkeit der RevolutionFernsehfilm, Deutschland 2021, MDR/Degeto/BRTelefon: 0137 - 4141-06Dienstag, 23. November, 20.15 UhrGeliefertFernsehfilm, Deutschland 2020, BR/ARTETelefon: 0137 - 4141-07Dienstag, 23. November, 21.45 UhrSörensen hat AngstFernsehfilm, Deutschland 2020, NDRTelefon: 0137 - 4141-08Mittwoch, 24. November, 20.15 UhrBring mich nach HauseFernsehfilm, Deutschland 2021, ZDFTelefon: 0137 - 4141-09Mittwoch, 24. November, 21.45 UhrEden für jedenFernsehfilm, Schweiz 2020, SRFTelefon: 0137 - 4141-10Donnerstag, 25. November, 20.15 UhrFreundeFernsehfilm, Deutschland 2020, HRTelefon: 0137 - 4141-11* 0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil ggf. abweichend, Zuschauerinnen und Zuschauer aus Österreich und der Schweiz wählen bitte 0049 - 137-4141 und die Endziffer des jeweiligen Films. Es entstehen die üblichen Kosten eines Auslandsgesprächs. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden sie unter www.3sat.de.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deWeitere Informationen: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/der-3satpublikumspreis-2021-elf-fernsehfilme-stehen-zur-wahl/ und https://fernsehfilmfestival.de.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5074712