Temenos festigt als eines der beiden Unternehmen in der Kategorie Software und Dienstleistungen im DJSI World, dem weltweit einflussreichsten ESG-Index, seine führende Position in der Branche

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, gab heute bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge als führendes Unternehmen in der Kategorie Software und Dienstleistungen in den Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) und zum zweiten Mal in Folge in den DJSI Europe Index aufgenommen wurde.1

Temenos behauptete seine Führungsposition in der Branche als eines der beiden Unternehmen in der Kategorie Software im DJSI World, der als Goldstandard für die Messung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken (ESG) gilt.

Temenos erzielte 76 (von 100) Punkten im S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021 (Bewertungsdatum: 12. November 2021). Die Scorecard von Temenos lag bei 18 von 20 Kriterien im obersten Zehntelsegment (96-100%), was die Führungsrolle des Unternehmens in der Umwelt- und Sozialberichterstattung (volle Punktzahl von 100/100%) sowie eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr in den Bereichen Corporate Governance, Steuerstrategie und -verwaltung, Datenschutz, betriebliche Ökoeffizienz, Klimawandel, Indikatoren für Arbeitspraktiken und Entwicklung des Humankapitals unterstreicht. Insgesamt lag Temenos in der Software- und Dienstleistungsbranche im 99.Perzentil der 109 im Zuge der S&P Global Corporate Sustainability Bewertung beurteilten Unternehmen.

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, dass unsere ESG-Führerposition das dritte Jahr in Folge in den Indizes "S&P Dow Jones Sustainability World and Europe" anerkannt wurde. Nachhaltigkeit ist eine strategische Priorität für Temenos. Abgesehen von unserem festen Bekenntnis zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln entwickeln wir innovative Lösungen für neue geschäftliche und gesellschaftliche Herausforderungen und unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation in intelligente, nachhaltige Organisationen. Bankwesen und Technologie sind mächtige Triebkräfte des Wandels und können eine nachhaltige Entwicklung fördern. Wir sind bestrebt, dies zu unterstützen, indem wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren und durch den Einsatz unserer grünen Cloud-Technologie Vorteile für die Umwelt und die finanzielle Eingliederung unserer Kunden schaffen. Mit der Temenos Banking Cloud helfen wir Banken beispielsweise, ihre betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern, indem sie ihren CO2-Fußabdruck reduzieren, ihre betriebliche und ökologische Leistung verbessern, ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und sich mit globalen sozialen und ökologischen Fragen auseinandersetzen."

Für die Ermittlung der am 12. November 2021 veröffentlichten Ergebnisse wurden mehr als 10.000 börsennotierte Unternehmen aus 61 Branchen zur Teilnahme am S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) eingeladen, wobei die besten 10 in den DJSI aufgenommen werden.

Manjit Jus, Global Head von ESG Research, S&P Global: "Wir gratulieren Temenos zur Aufnahme in den DJSI World und den DJSI Europe. Die DJSI-Auszeichnung spiegelt wider, dass Temenos in seiner Branche in Sachen Nachhaltigkeit führend ist. Die Rekordzahl von Unternehmen, die am S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021 teilnehmen, ist ein Beweis für die wachsende Bewegung für ESG-Offenlegung und Transparenz."

Temenos wurde in den SXI Switzerland Sustainability 25 Index aufgenommen, der zu den 25 Schweizer Aktien aus dem SMI Expanded Index mit den besten Nachhaltigkeitswerten gehört. Temenos wurde außerdem in die FTSE4Good Index Series aufgenommen und vom ISS ESG Corporate Rating für seine Nachhaltigkeitsleistung mit PRIME bewertet. Zudem erhielt Temenos eine Platin-Auszeichnung von EcoVadis für seine CSR-Leistungen.

Ende

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.temenos.com.

1 Die vollständigen Ergebnisse und die Liste der DJSI-Konstituenten finden Sie unter https://www.spglobal.com/esg/csa/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006026/de/

Contacts:

Medien

Jessica Wolfe Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793 +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie Andrew Adie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com