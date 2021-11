Twitter lädt im Web keine Beiträge mehr automatisch nach. Damit beseitigt der Betreiber eine lästige Eigenschaft des Interfaces. Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Bildvorschau. Ungewolltes Nachladen von Tweets auf der Web-Plattform von Twitter gehört der Vergangenheit an. Die Nutzer müssen nun selbst ihre Timeline aktualisieren, das berichtet Techcrunch. Das hat den Vorteil, dass die Autoload-Funktion keine Tweets mehr verschwinden lässt, die man gerade liest. Twitter hat diesen Umstand in der Vergangenheit eingeräumt und im September angekündigt, dieses lästige ...

