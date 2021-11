Seit Anfang 2021 bietet das Startup Nuwo Möbel fürs Homeoffice auf Leasingbasis an. Als Zwischenlösung sei ihr Modell jedoch nicht gedacht. Den Gründer:innen zufolge ist die Arbeitswelt von morgen hybrid. "Homsy" müsse es für viele sein, sagt Gründerin Lisa Rosa Bräutigam im Videocall über die Bestseller ihres Homeoffice-as-a-Service Unternehmens Nuwo. "Unsere Top-Seller sind Möbel, die so wenig wie möglich an ein Büro erinnern." Gut laufen würden beispielsweise ein rosafarbener Tisch auf Rollen sowie kleine Sekretäre mit Holz und Filz, die in jede Nische passen. "Oft hat man ja kein ...

