Bei Tesla feiern heute die Bullen. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund vier Prozent vorzeigen. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 1050,89 USD. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund achtzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 1243,49 USD ausgebildet. Bei Tesla ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...