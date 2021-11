Kurz vor dem Handelsende auf Xetra hat sich die Siemens-Aktie zu einem neuen Rekordlauf aufgeschwungen. Mit 153,48 Euro notiert das DAX-Schwergewicht so hoch wie noch nie in seiner Geschichte. Jetzt kommt es in den nächsten Tagen darauf an, dieses Kaufsignal zu bestätigen.Das bisherige Allzeithoch lag bei 152,42 Euro und wurde erst in der Vorwoche aufgestellt. Bleibt Siemens standhaft und der Kurs weiter oberhalb von 153 Euro, dürfte sich der Anfang Oktober eingeschlagene Aufwärtstrend fortsetzen.Geht ...

