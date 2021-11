In der vergangenen Woche lud TeamViewer die eigenen Aktionäre zu einem heiß erwarteten Kapitalmarkttag ein. Dort stellte das Unternehmen seine Pläne vor, nach den enttäuschenden Zahlen im laufenden Jahr wieder auf die Beine zu kommen. Sollte es der Plan gewesen sein, damit die Stimmung der Anteilseigner wieder zu verbessern, so ist das ordentlich in die Hode gegangen.Als Reaktion auf das Ganze reagierte die Aktie von TeamViewer (DE000A2YN900) am Mittwoch bereits mit herben Kursverlusten. Von einem Zwischenhoch bei knapp 15 Euro ging es zunächst bis auf ...

