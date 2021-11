DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: PRIVATPLATZIERUNG NEUER AKTIEN DER MONTANA AEROSPACE IM RAHMEN EINES BESCHLEUNIGTEN BOOKBUILDING-VERFAHRENS.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta041/16.11.2021/17:50) - UNTERNEHMENSINFORMATION Reinach (Aargau), 16 November 2021 [ Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 SIX Kotierungsreglement ]

Privatplatzierung neuer Aktien der Montana Aerospace im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens.

Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten hat heute den Start eines beschleunigten Bookbuildings für die Privatplatzierung von neuen Namenaktien (die "neuen Aktien") mit einem Volumen von rund CHF 150 Millionen (die "Aktienplatzierung") bekannt gegeben.

Gemäß Mitteilung vom 9. November 2021 ist der erwartete Nettoerlös aus der Aktienplatzierung zur Finanzierung eines rascheren organischen Wachstums und weiterer M&A-Aktivitäten bestimmt, insbesondere der laufenden Übernahme der Asco-Gruppe, deren Abschluss noch von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängt. Montana Aerospace strebt eine solide Liquiditätsposition an, um im schnelllebigen Konsolidierungsgeschehen ein aktiver und relevanter Partner sein zu können, und betrachtet die Marktbedingungen und das Umfeld als günstig für eine Kapitalbeschaffung.

Die Ausgabe der neuen Aktien, die jeweils einen Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie haben, erfolgt durch eine Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital von Montana Aerospace. Im Rahmen der Aktienplatzierung sind Bezugsrechte für Altaktionäre ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden in der Schweiz ausschliesslich professionellen Kunden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten qualifizierten Anlegern gemäß Regulation S des U.S. Securities Act und in den Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien (der "Platzierungspreis") wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt, das sofort beginnt. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, voraussichtlich vor Börseöffnung am oder um den 17. November 2021, wobei sich das Unternehmen das Recht vorbehält, das Bookbuilding jederzeit zu schließen. Es wird kein öffentliches Angebot der neuen Aktien erfolgen.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 22. November 2021 an der SIX Swiss Exchange gelistet und zum Handel zugelassen. Abrechnung und Abwicklung werden voraussichtlich am oder um den 22. November 2021 erfolgen. Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft gleichgestellt.

Um die Aktienplatzierung zu ermöglichen, wurden die im Abschnitt "Offering and Sale" des am 3. Mai 2021 veröffentlichten Emissions- und Börsenzulassungsmemorandums (Offering and Listing Memorandum) der Gesellschaft (das "Emissionsmemorandum") festgelegten Sperrfristen für Montana Aerospace aufgehoben. Nach der Aktienplatzierung ist Montana Aerospace bis einschließlich 12. Mai 2022 weiter an die bestehenden IPO-Sperrfristen gebunden.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Commerzbank als Co-Lead Manager.

Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung hat sich die Mehrheitsaktionärin Montana Tech Components AG im Sinne der Erhaltung der Liquidität der Montana Aerospace Gruppe, der Stärkung des Eigenkapitals und der Verringerung der Nettoverschuldung dazu verpflichtet, ihr ausstehendes Hybriddarlehen an Montana Aerospace in der Höhe von CHF 169,4 Mio. im Rahmen einer separaten Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Vorkaufsrechts der bestehenden Aktionäre zum Platzierungspreis in Aktien der Montana Aerospace umzuwandeln und gleichzeitig zugunsten von Montana Aerospace auf einen Teil des Rückzahlungsbetrages zu verzichten.

Ansprechpartner für Investor Relations: Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse: Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com (mailto:communication@montana-aerospace.com)

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 5.300 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Montana Aerospace AG dar.

Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Ländern bestimmt, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Montana Aerospace AG nicht zulässig ist.

Die Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act in seiner jeweils gültigen Fassung registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act befreit.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Wertpapiere der Montana Aerospace AG dar. Die Effekten dürfen in der Schweiz weder direkt noch indirekt öffentlich im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) angeboten werden und dürfen in der Schweiz nur professionellen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 FIDLEG angeboten werden. Es wurde und wird kein Antrag auf Zulassung der Wertpapiere (mit Ausnahme der Neuen Aktien) zum Handel an einem Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz gestellt. Das Angebot von Wertpapieren in der Schweiz ist von der Prospektpflicht gemäss FIDLEG befreit. Weder dieses Dokument noch andere Angebots- oder Vermarktungsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere stellen einen Prospekt im Sinne des FIDLEG oder anderer anwendbarer Gesetze oder Vorschriften dar, und keine Angebots- oder Vermarktungsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere dürfen in der Schweiz öffentlich vertrieben oder anderweitig öffentlich zugänglich gemacht werden.

Dieses Dokument wird nur an Personen verteilt und ist nur an Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (ii) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) oder Personen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) sind (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet).

Die Neuen Aktien stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen geschlossen. Diese Bekanntmachung richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder als Grundlage für Entscheidungen verwendet werden.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von der Montana Aerospace AG erstellt und liegt in deren alleiniger Verantwortung.

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, wie z.B. Prognosen, Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Leser:innen werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse von den in den Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können, da es sich um Prognosen über mögliche Entwicklungen handelt. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, beziehen sich alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Annahmen und zukunftsgerichteten Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die der Montana Aerospace AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorlagen. In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sind weder die Montana Aerospace AG noch das Bankenkonsortium verpflichtet, dieses Dokument in irgendeiner Form zu aktualisieren, und werden dies auch nicht tun.

