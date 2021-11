Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex zeigt sich an der Börse derzeit mal wieder von seiner besten Seite. Die gestern veröffentlichten endgültigen Zahlen für das dritte Quartal entsprachen den Erwartungen und heute konnte das Unternehmen schon wieder mit einem neuen Großauftrag. So soll Nordex insgesamt 12 Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 70 Millionen Megawatt in die Türkei liefern.

Gleichzeitig schloss Nordex für die Anlage einen langjährigen Wartungsvertrag ab, der ein sattes Folgegeschäft bedeutet. Die Aktie honoriert diese Entwicklung heute mit einem Plus von rund fünf Prozent. Damit schiebt sich der Kurs wieder in den Bereich um 15,30 Euro und damit ...

