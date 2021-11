Zürich (awp) - Die auf Softwarelösungen für den Werkzeugbau spezialisierte Schweizer Firma Autoform Engineering mit Sitz in Pfäffikon SZ soll an die Investmentgesellschaft Carlyle Group verkauft werden. Wie die Nachrichtenagentur Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Verweis auf mit der Sache gut informierter Quellen berichtete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...