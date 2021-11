Eine neue Steuer auf Kryptowährungen in Österreich, Tesla-Konkurrent Rivian legt den größten Börsengang des Jahres aufs Parkett und im Anlegerclub gibt's ein einmaliges und exklusives Event für euch… Doch angesichts eines massiven Bitcoin-Crashs in der nächsten Zeit sind all diese Schlagzeilen heiße Luft, oder? Lasst euch von solchen Videotiteln nicht verrückt machen und schaut die neue Folge "Börse weekly" bis zum Schluss… und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr ja noch den ein oder anderen Stargast ??