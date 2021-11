Straubing (ots) -



Die Russen kannten die Bedingungen für die Genehmigung: Gaszulieferer und Pipelinebetreiber dürfen organisatorisch nicht in einer Hand liegen, Gazprom muss sich also überzeugend von Nord Stream 2 trennen und den deutschen Anteil an eine Gesellschaft nach hiesigem Recht übertragen. Je schneller die Russen das über die Bühne bringen, desto schneller kann die Netzagentur entscheiden und die Sache Brüssel vorlegen. Wo die Prüfung wahrscheinlich eine ganze Weile dauern wird. Weil die Doppelröhre eben kein wirtschaftliches Projekt ist, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel stets behauptet, sondern ein politisches, auf das viele EU-Partner nicht gut zu sprechen sind.



