Medieninformation (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Deutliche Erholung im Zuge der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie - Dividende von CHF 35 je Aktie vorgeschlagen Datacolor hat sich im Geschäftsjahr 2020/21 schneller als erwartet von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt. Dies zeigte sich in der deutlichen Zunahme der Aufträge aus der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie der Farben-, Lack- und Kunststoffindustrie für die hochpräzisen Farbmanagementlösungen der Datacolor, die ortsunabhängige Arbeitsabläufe ebenso wie die anspruchsvollen Digitalisierungsbedürfnisse der Kunden unterstützen. Auch die benutzerfreundlichen Consumer-Lösungen von Datacolor für Designer und Fotografen zur einfachen und schnellen Kalibrierung von Monitoren verzeichneten eine grosse Nachfrage. Das Service- und Supportgeschäft blieb trotz pandemiebedingter Kontakteinschränkungen stabil. Der deutlich höhere Umsatz ermöglichte in Kombination mit dem Effizienzsteigerungsprogramm im Vorjahr und dem guten Finanzergebnis einen Rekordgewinn. Mit USD 73,6 Mio. (Geschäftsjahr 2019/20: USD 61,0 Mio.) übertraf der Nettoumsatz das Vorjahr um 20,6% bzw. 19% in Lokalwährung. Die Bruttogewinnmarge lag mit 65,2% (61,8%) auf Vorpandemie-Niveau. Das Betriebsergebnis EBITDA wurde auf USD 8,1 Mio. (USD 1,8 Mio.) und die EBITDA-Marge auf 11,0% (3,0%) gesteigert. Der EBIT stieg auf USD 6,4 Mio. (USD 0,3 Mio.) und die EBIT-Marge auf 8,7% (0,4%). Die positive Entwicklung des Anlageportfolios und günstige Wechselkurse führten zu einem überdurchschnittlichen Finanzergebnis von USD 4,5 Mio. (USD -0,9 Mio.) und zu einem ausserordentlich hohen Nettoergebnis von USD 9,3 Mio. (USD -0,6 Mio.) oder USD 56,07 (USD -3,88) je Aktie. Die Datacolor beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 371 (401) Mitarbeitende. Geschäftsleitung gestrafft

Im Zuge der Straffung der Organisation im letzten Geschäftsjahr wurden die Bereiche Personal und Marketing dem Chief Executive Officer unterstellt und die Geschäftsleitung von sieben auf fünf Mitglieder verkleinert. Darüber hinaus wurde das Führungsteam mit dem Eintritt von Kevin Quinn zu Beginn des Berichtsjahres verjüngt. Er hat den Bereich Vertrieb und Marketing Consumer Solutions von Brian Levey übernommen, der Anfang 2021 in Pension ging. Deutliche Erholung in allen Regionen

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung reaktivierten die Kunden aufgeschobene Projekte und nahmen auch ihre Investitionstätigkeit wieder auf. Die positive Dynamik erfasste alle Marktregionen der Datacolor und sorgte für ein zweistelliges Wachstum in allen Märkten, wobei die Umsätze in der Region Asien-Pazifik und in Nord- und Südamerika am stärksten zulegten. Der Umsatzanteil der Region Asien-Pazifik stieg im Berichtsjahr auf 39,3% (38,3%). Nord- und Südamerika erhöhten ihren Anteil auf 27,9% (27,0%), und Europa trug 32,8% (34,7%) zum Datacolor-Umsatz bei. Produktpalette erweitert und Kooperationen ausgebaut

Im Berichtsjahr hat Datacolor, ungeachtet der pandemiebedingten Herausforderungen, erneut verschiedene neue Produkte lanciert. Im Januar wurde die Tisch-Spektralphotometer-Familie Datacolor Spectro 1000/700 lanciert, die eine einheitliche Farbbestimmung an verschiedenen Stellen der Lieferketten unterstützt. Die hochpräzisen Geräte der Datacolor Spectro 1000/700-Familie ermöglichen es den Kunden, die Produktivität und die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe zu verbessern und sind mit einer Internetanbindung für die Fernwartung ausgestattet. Neu lässt sich auch die Temperatur der gemessenen Proben erfassen, eine wichtige Funktion für die Qualitätskontrolle, sofern die Temperatur von Materialien innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen muss, um eine genaue Farbmessung sicherzustellen. Im Juni führte Datacolor mehrere Ergänzungen der Datacolor Spyder-Produktlinie ein, die eine noch einfachere und schnellere Kalibrierung von Monitoren ermöglichen. Im Juli führte Datacolor mehrere neue Produkt-Bundles für den Consumer-Markt ein und kündigte die Zusammenarbeit mit dem renommierten deutschen Unternehmen für Farbstandards RAL gGmbH und die Integration der Datacolor ColorReader-Produkte in die RAL-Farbstandards an. Gutes Finanzergebnis

Am 30. September 2021 verfügte Datacolor über eine starke Bilanz mit einer substanziellen Nettoliquidität (inklusive Finanzanlagen) von USD 51,9 Mio. (30. September 2020: USD 41,6 Mio.). Weiterhin ist Datacolor schuldenfrei. Das Eigenkapital betrug USD 52,5 Mio. (30. September 2020: USD 45,3 Mio.) und die Eigenkapitalquote lag bei 62,7% (30. September 2020: 68,7%). Datacolor AG

Die Holdinggesellschaft Datacolor AG erzielte im Berichtsjahr einen Gewinn von CHF 0,5 Mio. (Geschäftsjahr 2019/20: CHF 1,1 Mio.). Das Eigenkapital belief sich nach Ausschüttung der Dividende von CHF 1,2 Mio. im Dezember 2020 am Stichtag 30. September 2021 auf CHF 16,6 Mio. (30. September 2020: CHF 17,5 Mio.). Aufgrund des erfreulichen Geschäftsjahres 2020/21 und der weiterhin soliden Eigenkapitalbasis schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 7. Dezember 2021 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 35 pro Aktie vor. Ausblick

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Datacolor erwarten für das neue Geschäftsjahr erneut eine gute Umsatz- und Ertragsdynamik, sofern sich die konjunkturelle Erholung fortsetzt und sich die Situation im Zulieferbereich, insbesondere die Verfügbarkeit von Mikrochips, stabilisiert. Mit der schlanken, verjüngten Organisation, der hohen Liquidität und der starken Eigenkapitalbasis ist Datacolor gut gerüstet, um ihre Marktposition vor allem durch organisches Wachstum und wenn möglich auch mit gezielten Akquisitionen dynamisch auszubauen. Der vollständige Geschäftsbericht 2020/21 ist verfügbar unter:

Finanztermine 7. Dezember 2021 Generalversammlung 2020/21 6. Mai 2022 Publikation Halbjahresbericht 2021/22 27. Oktober 2022 Publikation Eckdaten Geschäftsbericht 2021/22 17. November 2022 Publikation Geschäftsbericht 2021/22 7. Dezember 2022 Generalversammlung 2021/22 Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/. Medieninformation

