The Home Depot lässt heute die Sektkorken knallen. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sechs Prozent aufwarten. Dadurch kostet der Titel nun 393,12 USD. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Kursverlauf von The Home Depot der letzten drei Monate.

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 375,15 USD diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei The Home Depot also ganz genau hinsehen.

