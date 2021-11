Neben der Rückstufung von Baa2 auf Baa3 wurde der Ausblick von "Bewertungen unter Überprüfung" auf "negativ" geändert. Die Herabstufung erfolgte laut Moodys wegen der höheren Verschuldung durch die erwarteten Sonderdividenden für Starwood, die letztlich von der CA Immo bedient werden müssten, so das Ratinghaus am Dienstagabend. Der negative Ausblick spiegle die schwache Positionierung in der Kategorie ...

