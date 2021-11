Dieser Abschluss verstärkt den Einsatz von Alira Health für eine humanere Gesundheitsversorgung

Alira Health (http://www.alirahealth.com/), ein globales Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen, gab bekannt, dass es das Unternehmen Patchai übernommen hat, ein in Italien ansässiges digitales Technologieunternehmen im Gesundheitswesen. Patchai bietet intelligente digitale Gesundheitslösungen, die Patienten in die klinische Forschung und Fürsorgekonzepte einbinden und sie dazu befähigen, indem eine bessere Selbstverwaltung ihrer Gesundheitszustände ermöglicht und die Adhärenz der Studienprotokolle und Pflegepläne verbessert wird, wobei die Gesundheitsversorgung für Kliniker durch zuverlässige Echtzeit-Daten erleichtert wird. Die Co-PRO Technologien-Suite von Patchai personalisiert die Patientenerfahrungen und gewährleistet eine hohe Patientenzufriedenheit und Retention im Rahmen dezentralisierter klinischer Studien. Hierbei handelt es sich um die zweite Übernahme eines digitalen Technologieunternehmens im Gesundheitswesen von Alira Health, um die rasche Expansion des Unternehmens in patientenzentrierte, technologiefähige Lösungen für Gesundheitsdienstleister, Zahlungsträger und Lieferanten voranzutreiben.

"Alira Health investiert gezielt in den Gebrauch von Technologie zur Förderung des Patientenengagements, der Verbesserung klinischer Studien sowie der Sammlung und Anwendung wertvoller Praxiserfahrung. Wir sind bestrebt, die Gesundheitsfürsorge durch innovative, patientenzentrierte Technologielösungen zu humanisieren. Bei unserer Übernahme von Patchai handelt es sich um einen strategischen Schritt zur Verwirklichung unserer Vision, Technologieführer bei der Erfassung von Patientendaten im Rahmen praxisnaher Studien zu werden", so Gabriele Brambilla, Mitbegründer und CEO von Alira Health.

"Die Aufgabe von Patchai ist die Förderung der Biowissenschaften durch intelligente und menschenzentrierte Lösungen zur Steuerung und Intensivierung der positiven Auswirkungen, die Bio-Pharma-Unternehmen, das Gesundheitspersonal und Patienten auf künftige Gesundheitssysteme haben können", so Alessandro Monterosso, Mitbegründer und CEO von Patchai. "Wir sind äußerst erfreut, uns Alira Health anschließen zu können und dessen Team nun bei der globalen Transformation der Gesundheitsversorgung durch Einbindung der Patienten bei jedem Schritt des Weges begleiten zu dürfen."

Patchai hat eine intelligente Plattform entwickelt, die einen empathischen virtuellen Begleiter einschließt, um personalisierte menschenzentrierte Interaktionen für Patienten bereitzustellen und reale Daten in Echtzeit zu sammeln. Die vorläufigen Daten von Patienten, welche die Technologie von Patchai nutzen, belegen eine bis zu 95 Prozent höhere Protokolladhärenz der Patienten als bei anderen digitalen Lösungen auf dem heutigen Markt und eine Adhärenz, die bis zu neunmal höher ausfällt als bei papierbasierten Lösungen. Patchai wurde durch das Plug and Play Tech Center in Silicon Valley vorangetrieben und war Finalist bei den Catapult Awards, einem der Flaggschiff-Programme von EIT Health. Das Unternehmen, nun ein Teil von Alira Health, wird weiterhin seine Technologien voranbringen, um skalierbare und modulare Lösungen für dezentralisierte klinische Forschung und virtuelle Standardpflege zur Verfügung stellen zu können.

Über Patchai

Patchai wurde im Jahr 2018 gegründet. Die Vision des Unternehmens ist eine verbindlichere, intelligentere und zugänglichere Ausrichtung der klinischen Forschung und Routineversorgung, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Patchai hat eine intelligente Plattform für Patient Engagement und Echtzeit-Datenerfassung in der dezentralisierten klinischen Forschung und Standardversorgung entwickelt. Sie ermöglicht klinische Forschung und eine klinische Standardpraxis, die humaner, vernetzter und rationeller sind. Im Jahr 2021 wurde Patchai von dem Medical Futurist Institute in die Global Top 100 Digital Health Companies aufgenommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patchai.io.

Über Alira Health:

Alira Health ist ein internationales patientenorientiertes und technologiefähiges Beratungsunternehmen, das sich an vorderster Front für die Transformation des Gesundheitswesens einsetzt. Wir bieten eine Reihe von integrierten Dienstleistungen an, die Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen dabei helfen sollen, über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen innovativ zu sein und zu wachsen.

Alira Health wurde im Jahr 1999 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Framingham, Massachusetts (USA) verfügt über Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien (USA); Paris (Frankreich); Barcelona (Spanien); München (Deutschland); Mailand, Bologna und Verona (Italien); Basel (Schweiz) und Cambridge (GB).

Weitere Informationen finden Sie unter www.alirahealth.com.

