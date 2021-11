Wir sehen einen Verdoppler die nächsten 12-18 Monate bei CUR! Das Management hat alles richtig gemacht und man reitet den Uranbullen perfekt mit Qualität.

In den letzten zwei Wochen hat sich viel getan bei International Consolidated Uranium. Nicht nur der Uranpreis kennt kein Halten mehr und die positiven Nachrichten in diesem Sektor reißen einfach nicht ab, sondern auch auf Unternehmensseite wird alles für den absoluten Geschäftserfolg getan.

Da sich Consolidated Uranium komplett auf die kurzfristige Produktion in den Vereinigten Staaten konzentrieren möchte, wurde Mitte Oktober die Ausgliederung von Labrador Uranium (LUR) verkündet, ein auf die kanadische Region Labrador gerichtetes Uranunternehmen. In diesem Zusammenhang wird Labrador Uranium eine Partnerschaft mit Altius eingehen und voraussichtlich eine dominante Landposition im Central Mineral Belt of Labrador (CMB), einem bekannten Uran- und Multicommodity-Metallgebiet, einnehmen. Darin wird das Projekt Moran Lake ein Cornerstone-Projekt bilden. Es befindet sich auf der westlichen Seite des CMB und beherbergt historische Uran- und Vanadium-Mineralressourcen. LUR beabsichtigt, sich auf die Bestätigung und potenzielle Erweiterung der bekannten historischen Mineralressourcen sowie auf die Erkundung des Grundstücks im Allgemeinen zu konzentrieren. Das ca. 125.000 Hektar große CMB-Projekt grenzt im Osten, Westen und Süden an das Moran Lake-Projekt und erstreckt sich im Osten bis zum Michelin-Projekt von Paladin Energy. Darüber hinaus ist das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador bereit für Bohrungen und hat bereits hochgradiges Uran an der Oberfläche nachgewiesen. Zusätzlich konnte man bereits kurz nach Ankündigung des Spin-Out eine erste Akquisition vorweisen, um die Konsolidierung des Central Mineral Belt fortzuführen. Mit einem 66-%igen Kauf am Joint Venture-Projekt Mustang Lake ist man nun im Besitz eines zusätzlichen Uranziels im Streich der bestehenden Lagerstätte Michelin von Paladin Energy. Unter der Leitung von Stephen Keith als Chief Executive Officer und Philip Williams als Chairman verfügt das Managementteam von LUR und das voraussichtliche Board of Directors über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Exploration, Erschließung und Finanzen, wobei der Schwerpunkt auf Uran liegt. Die Arbeitsprogramme auf den Projekten für diesen Sommer sind bereits abgeschlossen und für das nächste Jahr sind aggressive Feldexplorationsprogramme geplant. Auch finanziell ist das neue Unternehmen Dank einer vollständig vermarkteten Privatplatzierung in Höhe von 7 Millionen CAD bestens aufgestellt.

Neues Cash zur Exploration und Weiterentwicklung von Projekten gibt es nicht nur bei der neugegründeten Gesellschaft LUR. Auch bei Consolidated Uranium wurden mit Hilfe einer Bought Deal Privatplatzierung neue Barreserven geschaffen. Diese wurde sogar aufgestockt und beträgt nun 18 Millionen CAD. Damit gibt CUR sofort Gas und schließt die Akquisition und strategische Allianz dem führenden Uranproduzenten in den USA, Energy Fuels, ab. Die USA sind derzeit der größte Erzeuger von Atomstrom in der Welt und damit auch der größte Verbraucher von Uran. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Consolidated Uranium ein Portfolio von Uranprojekten in Utah und Colorado, einschließlich drei ehemaligen Produktionsminen, die, dadurch dass sie bereits alle Genehmigungen aufweisen, schnell und kostengünstig wieder in Betrieb gebracht werden können. Die drei genehmigten, ehemals produzierenden Minen in Utah sind:

Tony M Mine: Das Projekt befindet sich im Gebiet der Henry Mountains im Südosten Utahs und ist eine groß angelegte, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2008 in Betrieb war.

Mine Daneros: Das Projekt befindet sich im White Canyon District und ist eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt 2013 in Produktion war.

Rim Mine: Das Projekt befindet sich im East Canyon Teil des Uravan Mineral Belt und ist eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2009 in Produktion war.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion schlossen Consolidated Uranium und Energy Fuels auch eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (Toll-Milling) ab. Dies verschafft CUR garantierten Zugang zur Verarbeitungsanlage White Mesa von Energy Fuels, der einzigen genehmigten und in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA. Darüber hinaus werden die Projekte gemäß der Betriebsvereinbarung weiterhin vom erfahrenen Team bei Energy Fuels geleitet. Doch damit nicht genug. Eine zweite Akquisition wurde bereits veröffentlicht. Mit dem Kauf des Uran-Kupfer-Gold-Seltenerd-Projekt Milo in Australien erweitert die 100%ige Tochter CUR Australia Pty Ltd sein Uran-Portfolio in Queensland um ein weiteres Grundstück, dass ein strategisches Potential aufgrund seiner Seltenerden-Metalle aufweist. Milo besteht aus fast 15.000 EPM ("Exploration Permit Minerals" - Explorationsgenehmigungen für Mineralien), die 20 Unterblöcke oder etwa 34 Quadratkilometer im Gebiet von The Mount Isa Inlier, ca. 40 Kilometer westlich von Cloncurry im Nordwesten von Queensland, umfassen. Das Projekt verfügt über erhebliches, ungeprüftes Explorationspotential und über eine historische Ressource mit Uran und mehreren weiteren Elementen. Im Rahmen der New-Economy-Mineralinitiative von Seiten der australischen Regierung für Seltene Erden ist das Projekt Milo bereits in den Fokus getreten und gilt als potenzielles Erschließungsprojekt.

Fazit:

Auf Makro-Seite spricht alles für einen regelrechten Run auf Uran! Immer mehr Länder verkünden den Bau neuer Kernkraftwerke, um nachhaltigen und emissions-freien Strom herstellen zu können. Das sollte den Uranpreis weiterhin antreiben. Somit wird schon bald die Schwelle erreicht sein, um Uran wieder gewinnbringend produzieren zu können. International Consolidated Uranium positioniert sich dafür perfekt und ist garantiert mit einer der ersten amerikanischen Uranproduzenten, um die gigantische Nachfrage decken zu können. Neue Projekte und strategische Allianzen, in Kombination mit einer guten Cash Position und keinen Schulden sind auf jeden Fall schon mal sehr gute Voraussetzungen für zukünftigen Erfolg.

