SoftServe, ein führendes Beratungsunternehmen mit digitaler Kompetenz, feiert das 15-jährige Bestehen der SoftServe University, des Lernzentrums des Unternehmens. Die SoftServe University wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, SoftServe in die Lage zu versetzen, die strategischen Geschäftsziele des Unternehmens zu erreichen. Dies soll durch eine Pipeline von außergewöhnlichen neuen Talenten und die Entwicklung bestehender Mitarbeiter mithilfe von professionellen Lernlösungen erreicht werden. Heute ist die SoftServe University ein umfassendes Weiterbildungssystem, das jährlich mehr als 3000 Schulungslösungen konzipiert und bereitstellt, um die mittlerweile über 12.000 Mitarbeiter des Unternehmens weltweit zu fördern.

"Die SoftServe University ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in unserer Branche", sagte Galyna Datsiv, Vorstand des Bereichs Learning and Development bei SoftServe. "Die Chance, zu lernen, neue Kompetenzen zu erwerben, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln und innerhalb des Unternehmens zu wachsen, macht SoftServe zu einem beliebten Arbeitgeber für Arbeitssuchende."

Die SoftServe University fördert das persönliche und berufliche Wachstum der Mitarbeiter in sieben Lernbereichen: Technologie und Entwicklung, Projekt- und Programmmanagement, Wirtschaft und Management, Geschäftsanalyse und Produktmanagement, persönliche Effektivität und Führungskompetenz, Sprache und interkulturelle Kommunikation sowie berufliche Zertifizierungen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören das Talent Acceleration Center (mit der zu SoftServe gehörenden IT Academy), die Tech School, die Business School, das Cross-Cultural Communication Center, das E-Learning-Team und das Certification Center. Ein spezielles Center of Learning Excellence sorgt für kontinuierliche Verbesserungen und bringt in Zusammenarbeit mit internen Fachexperten, Lernpartnern und sogenannten Learning Solutions Architects die bestmöglichen Lernmanagementmethoden, effektive Tools, globale Trends und Innovationen ein.

Der gesamte Lehrplan der SoftServe University ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Schulungslösungen auf der Grundlage von Unternehmensanforderungen, umfassenden Stellenbeschreibungen und Kompetenzmodellen zugeschnitten. Die Schulungslösungen sind in über 20 verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Trainings-, Langzeit-, konventionelle und E-Learning-Programme. Das Unternehmen regt seine Mitarbeiter dazu an, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrungen im Rahmen von Mentoring- und Coaching-Initiativen weiterzugeben. Laut Jahresbericht arbeiteten im Jahr 2020 über 160 Mitarbeiter in der SoftServe University an der Gestaltung und Bereitstellung von 3258 Lernlösungen im Umfang von 244.116 Schulungsstunden, mit mehr als 10.000 einzelnen Lernenden und einem beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 76 für die Lernlösungen.

Als Anerkennung für die Bemühungen, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter zu schaffen, wurde SoftServe bei den Excellence in Practice Awards 2021 der Association for Talent Development (ATD) mit dem "Excellence in Practice Award" in der Kategorie "Learning and Development" ausgezeichnet. Das Unternehmen hat zudem Gold in der Kategorie "Best Advance in Coaching and Mentoring" bei den Excellence in Leadership Development Awards 2021 der Brandon Hall Group für sein Mentoring- und Coaching-Verfahren gewonnen, das den Mitarbeitern hilft, zu wachsen, neue Kompetenzen zu erwerben und ihre Führungsqualitäten zu verbessern.

Die Position von SoftServe als attraktiver Arbeitgeber wurde von namhaften globalen und lokalen Organisationen immer wieder bestätigt. Ernst Young hat SoftServe als einen der attraktivsten Arbeitgeber der Ukraine unter ukrainischen Studenten und erfahrenen Fachkräften anerkannt. Das Unternehmen rangiert derzeit auf Platz zwei der ukrainischen Arbeitgebermarken unter den IT-Unternehmen der Ukraine.

