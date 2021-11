Nachdem JN MEAT INTERNATIONAL 2018 und 2019 als bester Steakproduzenten der Welt ausgezeichnet wurde, konnte das Unternehmen beim World Steak Challenge 2021 einen weiteren Sieg einfahren (im Jahr 2020 wurde der Wettbewerb aufgrund von Covid abgesagt).

The Danish company JN MEAT INTERNATIONAL once again comes out on top being the world's best steak producer. (Photo: Business Wire)