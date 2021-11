Die Zügel in Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele wurden in den vergangenen zwei Wochen auf der Weltklimakonferenz COP 26 in Glasgow angezogen. Zum ersten Mal wurden Kohle und andere fossile Energieträger in einer COP-Entscheidung zum Auslaufmodell erklärt. Durch den Green Deal, den Umbau der Wirtschaft auf erneuerbare Energieträger, dürfte in den nächsten Jahren die Nachfrage nach dem Industriemetall Silber enorm steigen. Experten gehen von einem wachsenden Bedarf von über 80% bis zum Jahr 2030 aus.

