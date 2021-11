Diese Woche gibt es einen Österreicher-Schwerpunkt auf der Weltausstellung in Dubai. Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck (ÖVP) besucht die Expo mit einer Wirtschaftsdelegation, an der 140 Firmen ihre Teilnahme zugesagt haben. Immerhin handelt es sich um die erste Expo in einem arabischen Land. Sie läuft nach einer corona-bedingten Verschiebung von 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022, heißt aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...