Will man in der heutigen Zeit noch günstige Aktien finden, muss man sich auf die Suche nach Turnaround-Kandidaten machen. Diese Unternehmen befinden sich grundsätzlich in einer Sondersituation, die häufig zu schlechten Geschäftszahlen führt. Teilweise wird sogar die Geschäftstätigkeit hinterfragt und ein Sanierungskonzept entwickelt, um das Unternehmen aus der Krise zu führen. Gelingt dies, winken den Investoren hohe Gewinne. Man sollte aber nicht zu früh ins fallende Messer greifen. Wir analysieren heute drei Unternehmen, bei denen der Turnaround kurz bevorstehen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...