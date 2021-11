Ein weiter niedriger Euro treibt den DAX derzeit an, das Umfeld passt somit weiterhin für Aktien. Sind Rekorde auch am Mittwoch zu erwarten? Die DAX-Woche zeigt weitere Rekorde auf Die positive Börsenentwicklung setzte sich auch am Dienstag fort. Das Muster mit neuen Rekorden und einer Konsolidierung schwächte sich jedoch ab. Sprachen wir gestern noch über die tieferen Konsolidierungen nach neuen Rekorden, blieb dies am Dienstag aus (Rückblick): ...

