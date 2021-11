Die Bedingungen für ein vorzeitiges Ende der Verkaufssperre von 10 Prozent der Aktien seien am (gestrigen) Dienstag, 16. November, erfüllt worden, schrieb die Zürcher Firma in der Nacht auf Mittwoch in einem Communiqué.Die Freigabe gelte auch für andere Aktionäre, die vor dem Börsengang keine Verkaufssperre unterschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...