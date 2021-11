Geprägt war die Periode insbesondere vom Unwetterunglück in Deutschland, welches am Standort im Hückeswagen grosse Schäden angerichtet und das Unternehmen zu einer Gewinnwarnung veranlasst hatte.Die Überflutung im mit 750 Mitarbeitern wichtigsten Werk hat ein Loch in die Kasse gerissen. Das Unternehmen spricht in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...