Roche beendet Partnerschaft mit Atea für Corona-PilleSemperit trotz schwierigem Marktumfeld mit Rekordergebnis in den ersten drei Quartalen 2021 FDA dürfte Boosterimpfung mit Pfizer/Biontech bereits am Donnerstag genehmigen (NYT) AUTO1 Group meldet Rekordquartal und hebt Prognose für Umsatz und Rohergebnis für das Gesamtjahr an Basler Opfer von Cyperattacke Deutsche Bank stärkt Kernkapital Talanx will Eigenkapitalrendite bis 2025 auf über 10% steigern - Dividende 1,60 (Prog 1,63) VIB mit erfolgreicher Anschlussvermietung in drei Objekten aus den Bereichen Einzelhandel und Logistik Volkswagen: Vermittlungsausschuss tagt ohne Ergebnis zur Zukunft von VW-Chef Herbert Diess (HB) YOC AG mit deutlicher Gewinnsteigerung in den ersten neun Monaten 2021 Guten Morgen ...

