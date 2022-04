Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: US-Arbeitsmarktbericht sorgt für positive Signale ++ Deutsche Bank: Sentiment hellt sich weiter auf ++ China-Aktien: US-Delisting kein Thema mehr?

> MÄRKTE & KURSE | Nach einem wechselhaften Handel konnte die großen US-Indizes am Freitag die Handelswoche mit moderaten Zuwächse beenden. Der Dow Jones stieg um 0,40 % auf 34.818 Punkte, während der S&P 500 um 0,34 % auf 4.545 Punkte zulegte. Der Anstieg beim Nasdaq 100 (+ 0,15 % auf 14.861 Punkte) fiel ebenfalls überschaubar aus. Für positive Signale sorgte der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für März: Die Zahl der neugeschaffenen Stellen lag mit 431.000 geschaffenen Stellen zwar etwas unter den Erwartungen, aber die Arbeitslosenquote sank von 3,8 auf 3,6 %. Bei einer Quote von 3,5 % sieht die Fed die Vollbeschäftigung auf dem US-Arbeitsmarkt erreicht. Da die Erwerbsquote mit 62,4 % fast das Vor-Corona-Niveau von 63 % erreicht ist, erhält die US-Notenbank weiteren Rückenwind vom Arbeitsmarkt für die Fortsetzung ihrer verschärften Geldpolitik. An den deutschen Börsen dürften heute auch die Diskussionen über einen Importstopp für russisches Gas im Blickpunkt stehen. Außerdem ist am Montag eine russische Staatsanleihe im Volumen von 2 Mrd. $ fällig. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,39 % auf 14.503 Punkten. Den Auftaktgewinn gab der deutsche Leitindex aber schnell wieder ab und notierte im frühen Handel rund 0,5 % im Minus.

