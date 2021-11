Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex befindet sich weiter auf Rekordjagd. Gestern startete er noch verhalten, legte dann aber im Laufe des Tages immer weiter zu. Erstmals stieg der DAX über die Marke von 16.200 Punkten. Am Ende lag er bei 16.237 Zählern. Marktidee: SAP. Die SAP-Aktie hatte vor zwei Wichen ein Jahreshoch markiert. Im Anschluss übernahmen die Bären das Ruder. Seit Montag gibt es allerdings wieder Hoffnung für die Bullen. Der Kurs bildete eine bullishe Doji-Kerze aus und versuchte sich an einer Unterstützung zu stabilisieren. Jetzt rückt ein wichtiger Widerstand in den Fokus.