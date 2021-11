Neben der Psychologie beim Trading entscheiden 5 fundamentale Säulen, auf die jede Trading-Strategie aufgebaut sein sollte, über Sieg oder Niederlage. Schauen wir uns nun diese wichtigen Fundamente Ihres Erfolges an und was es dabei zu beachten gilt: 1. Die Handelsmethode. Was würde einem die beste Strategie bringen, wenn man keine Möglichkeit hat, diese auch umzusetzen? Richtig, nichts! Deshalb gibt es dafür eine Menge Broker, bei denen man die verschiedensten Handelsmethoden nutzen kann. Vom konventionellen ...

