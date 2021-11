The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2021ISIN NameGB00BMH4WW40 G4S (GARDA CASH) LS -,25DE000A3E5XU6 GROUNDS R.ES WA 21/24DE000NLB0R37 NORDLB 3 PH.BD. 42/18DE000A0PSZ48 WUERTH FIN. TR.111DE000BLB7594 BAY.LDSBK.IS. 19/23US71568QAA58 PERUSA.LISTR 11/21 REGSXS1720985255 ADECCO INTL FINL S. 17/21DE000DK8AGA2 DEKABANK DGZ IHS.6266DE000A2LQNK9 DT.PFBR.BANK PF.R.15285DLXS1574681620 VODAFONE GRP 17/21 MTNXS1898123374 IND. BK (HK) 18/21FLR MTNXS1515239942 HUARONG FIN.II 16/21 MTNXS0275719135 BK OF AMERICA 06/21 MTNUS055451AL29 BHP BILLITON F. 11/21DE000DG4T8N6 DZ BANK IS.A689DE000BRL3215 NORDLB OPF.S.121US91086QAJ76 MEXICO 02/22DE000HSH4RB6 HCOB ZS 20 14/21