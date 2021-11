The following instruments on XETRA do have their first trading 17.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.11.2021Aktien1 KYG548721177 Lifetech Scientific Corp.2 GB00BMHRMV23 Stelrad Group PLC3 US62857X1019 Mynaric AG ADR4 BE0974273055 Care Property Invest S.A5 DE000A3MQBT1 ADVA Optical Networking SE z.Verk6 CA56658A3029 Margaret Lake Diamonds Inc.Anleihen1 US025537AU52 American Electric Power Co. Inc.2 DE000A3MQMD2 LEG Immobilien SE3 US718546BA13 Phillips 664 XS2410367747 Telefónica Europe B.V.5 USU14178EV25 Cargill Inc.6 BE0002831122 Fluvius System Operator CVBA7 XS2411178630 Bayerische Landesbank8 US459058KD44 International Bank for Reconstruction and Development9 AU3SG0002462 Tasmanian Public Finance Corp.10 XS2411541654 Commerzbank AG11 DE000NLB3UF8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 SE0016844617 ViaCon Group AB13 US404280CY37 HSBC Holdings PLC14 US404280CW70 HSBC Holdings PLC15 US404280CX53 HSBC Holdings PLC16 US694308JX68 Pacific Gas & Electric Company17 US694308JY42 Pacific Gas & Electric Company18 USP90375AV12 Telefonica Moviles Chile S.A.19 US927804GF58 Virginia Electric & Power Co.20 XS2408981103 BNG Bank N.V.21 DE000HLB28V2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB28S8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB28R0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB28Q2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 US912810TC27 United States of America26 DE000A3MP5S0 Credicore Pfandhaus GmbH