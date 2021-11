Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech findet langsam aber sicher zurück zu alter Stärke und bekommt nun zusätzlichen Rückenwind. Denn angesichts der explodierenden Inzidenzen quasi rund um den Globus rückt das Impfen wieder mehr und mehr in den Vordergrund. Da passt es hervorragend ins Bild, dass Israel jetzt die Zulassung für den BioNTech-Impfstoff auch für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen erteilt hat.

Damit gibt es nun also zumindest in Israel einen Impfstoff für beinahe alle Altersgruppen mit Ausnahme der Kleinsten. Der Aktienkurs kennt seit Tagen nur noch eine Richtung: Es geht steil nach oben. Nach einem Plus von mehr als fünf Prozent am Montag kletterte BioNTech gestern an der Wall Street um weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...