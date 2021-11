Der DAX wird nach seinem Rekordhoch vom Vortag am Mittwoch etwas leichter erwartet. Am Dienstag markierte der deutsche Leitindex unter dem Eindruck solider Wirtschaftsdaten bei 15.266 Zählern ein neues Hoch. Angetrieben wurden die Blue Chips unter anderem von Siemens und Qiagen. Das Pandemiegeschehen trieb zudem die Aktien von Delivery Hero an.Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind gemischt, wobei die US-Märkte nach starken Einzelhandelsdaten am Dienstag fester schlossen. In Asien tendieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...